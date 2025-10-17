Во Владивостоке начали подачу тепла в жилые дома и социальные объекты

Отопительный сезон во Владивостоке стартовал в пятницу, 17 октября, с включения подачи тепла в жилые и социальные объекты города. Об этом сообщила администрация столицы ДФО.
Полное заполнение внутренних и наружных коммуникаций занимает до пяти дней, в течение которых УК и ТСЖ совместно с сетевыми организациями будут следить за равномерным прогревом систем.
Специалисты «ВПЭС» контролируют и регулируют температуру теплоносителя, оперативно устраняя аварийные порывы и проверяя разводящие сети, по которым тепло поступает в дома и учреждения.
К началу сезона в Приморской столице установлено более 8 000 «умных» приборов учёта тепла, выполнена проверка свыше 120 тепловых пунктов и отремонтировано почти 95 километров сетей связи на территории города.
По оценке коммунальщиков, готовность жилого фонда к началу отопления составляет порядка 90%, все многоквартирные дома снабжены теплоносителем на уровне границы здания, в ближайшие дни ресурсоснабжающие организации завершат работу в подвалах и на внутридомовых стояках.
Ответственные лица УК, учреждений образования, культуры и спорта на протяжении выходных будут контролировать работу систем отопления внутри зданий и при необходимости подавать заявки на устранение неполадок в диспетчерские службы.
Жителям, у которых радиаторы остаются холодными, рекомендуют обратиться с заявлением в свою управляющую компанию или ТСЖ — специалисты проведут осмотр коммуникаций и примут меры по удалению воздуха из стояков или открытию вводных задвижек, если теплоноситель ещё не поступил в дом.
Если у всех соседей батареи холодные, это может указывать на задержку подачи ресурса со стороны теплоснабжающих предприятий, и УК разъяснят сроки подключения или причины дефицита теплоносителя.