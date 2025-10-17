Во Владивостоке начали подачу тепла в жилые дома и социальные объекты

Жителям, у которых радиаторы остаются холодными, рекомендуют обратиться с заявлением в свою управляющую компанию или ТСЖ — специалисты проведут осмотр коммуникаций и примут меры по удалению воздуха из стояков или открытию вводных задвижек, если теплоноситель ещё не поступил в дом.