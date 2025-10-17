Компания Victoria’s Secret зарегистрировала в Роспатенте товарный знак

Кроме того, Роспатент зарегистрировал товарный знак Coco Chanel, заявителем выступила швейцарская компания «Шанель САРЛ», которая подала документы в ноябре 2024 года. Производитель теперь может выставлять на российском рынке свою косметику, парфюмерию, одежду, а также аксессуары.