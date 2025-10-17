Компания Victoria’s Secret зарегистрировала в Роспатенте товарный знак

Американская компания Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. зарегистрировала товарный знак Victoria’s Secret в Роспатенте. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
Это произошло еще 16 октября. Компания ушла с российского рынка весной 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.
По данным сервиса, исключительные права на товарный знак будут закреплены за организацией до марта 2035 года. Так, Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. сможет производить и выпускать купальники, женское белье, носки, платья, косметику, средства для ухода, передает Lenta.ru.
До этого аналитик Леонид Ардалионов объяснил, что регистрация сетью магазинов 7-Eleven в России нескольких товарных знаков еще не означает, что компания планирует приходить на российский рынок.
Кроме того, Роспатент зарегистрировал товарный знак Coco Chanel, заявителем выступила швейцарская компания «Шанель САРЛ», которая подала документы в ноябре 2024 года. Производитель теперь может выставлять на российском рынке свою косметику, парфюмерию, одежду, а также аксессуары.