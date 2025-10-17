Сексолог Энгл объяснила, почему после интимной близости иногда хочется плакать

Сексолог Джиджи Энгл рассказала, что желание плакать после интимной близости может говорить о синдроме так называемой посткоитальной дисфории. Людям, которые испытают такие эмоции, она посоветовала не пытаться их подавить.
Врач рассказала, что после оргазма выделяются гормоны окситоцин, серотонин и дофамин, которые посылают сигналы симпатической и парасимпатической нервным системам.
— О посткоитальной дисфории можно говорить, когда кто-то чувствует грусть или возбуждение после секса по обоюдному согласию, даже если половой контакт был приятным. Это может произойти независимо от того, был оргазм или нет, — цитирует Энгл Metro.
Специалист добавила, что посткоитальная дисфория не связана с физическими ощущениями боли или неудовлетворения от секса. С этими проблемами, по ее словам, надо разбираться отдельно.
