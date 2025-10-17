Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сексолог Энгл объяснила, почему после интимной близости иногда хочется плакать

Сексолог Джиджи Энгл рассказала, что желание плакать после интимной близости может говорить о синдроме так называемой посткоитальной дисфории. Людям, которые испытают такие эмоции, она посоветовала не пытаться их подавить.

Сексолог Джиджи Энгл рассказала, что желание плакать после интимной близости может говорить о синдроме так называемой посткоитальной дисфории. Людям, которые испытают такие эмоции, она посоветовала не пытаться их подавить.

Врач рассказала, что после оргазма выделяются гормоны окситоцин, серотонин и дофамин, которые посылают сигналы симпатической и парасимпатической нервным системам.

— О посткоитальной дисфории можно говорить, когда кто-то чувствует грусть или возбуждение после секса по обоюдному согласию, даже если половой контакт был приятным. Это может произойти независимо от того, был оргазм или нет, — цитирует Энгл Metro.

Специалист добавила, что посткоитальная дисфория не связана с физическими ощущениями боли или неудовлетворения от секса. С этими проблемами, по ее словам, надо разбираться отдельно.

Ученые выяснили, что отказ от интимной жизни является одной из основных причин разводов. По словам экспертов, отказ в сексе вызывает у партнера раздражение, что приводит к потере эмоциональной близости и росту напряженности между возлюбленными.

В нашем обществе часто встречаются так называемые хорошие девочки — женщины, которые стремятся угодить всем вокруг. «Вечерняя Москва» выясняла, как избавиться от синдрома угодницы и научиться ставить себя на первое место.