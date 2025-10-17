Трассу Екатеринбург — Тюмень откроют в следующем году

Напомним, что стало известно о планах по строительству в период с 2026 по 2029 год второго транспортного кольца вокруг Тюмени. Новая дорога будет иметь протяженность 20 км и будет состоять из четырех этапов. Она станет частью автомагистрали М-12 «Восток».