Трассу Екатеринбург — Тюмень откроют в следующем году

К следующему году планируется продлить федеральную трассу М-12 «Восток», соединяющую Москву и Екатеринбург, до Тюмени. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В интервью телеканалу «Россия 24» Хуснуллин отметил, что в ближайшие годы основной акцент будет сделан на ремонтных работах, однако одним из ключевых инфраструктурных проектов является именно продолжение трассы М-12. Часть участков будет открыта для движения уже в 2025 году, пообещал Хуснуллин.

. «В следующем году мы сосредоточимся на ремонтах, но одной из главных задач будет выход трассы до Тюмени. Помимо этого, мы реализуем сотни локальных проектов, важных для регионов и востребованных жителями», — цитирует «АиФ» слова вице-премьера.

Напомним, что стало известно о планах по строительству в период с 2026 по 2029 год второго транспортного кольца вокруг Тюмени. Новая дорога будет иметь протяженность 20 км и будет состоять из четырех этапов. Она станет частью автомагистрали М-12 «Восток».