В Узбекистане космический мониторинг поможет бороться с экономическими преступлениями

В ходе совещания было отмечено, что в последние годы в стране активно расширяется применение аэрокосмических данных в различных отраслях экономики. В частности, подписанный 30 сентября текущего года указ Президента вывел эту работу на качественно новый этап. Согласно документу, Агентство «Узкосмос» при министерстве цифровых технологий будет не менее трех раз в год проводить государственный космический мониторинг в сферах геологии, земельных отношений и экологии. Также введены должности территориальных представителей агентства.