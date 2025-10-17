В Приморском океанариуме ларги устроили «забастовку» из-за сардин

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт — РИА Новости. Ларги, живущие на открытой базе исследования морских млекопитающих Приморского океанариума во Владивостоке, из-за небывалого нашествия сардины иваси в бухту острова Русского устроили «забастовку» и отказываются работать с тренерами, сообщает учреждение.
«Невероятно, но факт: ларги устроили осеннюю “забастовку”. С конца сентября в бухте Парис небывалое нашествие сардины иваси. “Бесплатный” питательный корм сказался и на мотивации тюленей к работе. Конечно, зачем работать, когда и так пир горой?» — говорится в сообщении.
Отмечается, что ларги предпочитают охотиться ночью, и они выработали стратегию: собираются вместе и гонят иваси к сетке, тогда рыба бьется о край заграждения и отскакивает тюленям прямо в рот. Таим образом, ларги демонстрируют инстинкты охотников и сложную стратегию взаимодействия в группе.
«Они объедаются ночью, а часов в 5−6 утра выходят на берег и лежат на солнце, сохнут. Это неплохо, что ларги к зиме накапливают жир. Вот, допустим, Юпитер весил 70 килограммов летом, а вчера он одарил нас своим вниманием, взвесился и было уже 88. Мы думаем, что к началу зимы рыба будет уходить. И все вернутся к работе», — приводится в сообщении комментарий старшего тренера Базы исследования морских млекопитающих Кристины Степановой.
Также в океанариуме отмечают, что белухи на базе тоже подъедают иваси, но красная рыба для них вкуснее, поэтому они остаются на связи с тренерами.