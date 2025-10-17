В Приморском океанариуме ларги устроили «забастовку» из-за сардин

«Они объедаются ночью, а часов в 5−6 утра выходят на берег и лежат на солнце, сохнут. Это неплохо, что ларги к зиме накапливают жир. Вот, допустим, Юпитер весил 70 килограммов летом, а вчера он одарил нас своим вниманием, взвесился и было уже 88. Мы думаем, что к началу зимы рыба будет уходить. И все вернутся к работе», — приводится в сообщении комментарий старшего тренера Базы исследования морских млекопитающих Кристины Степановой.