В Екатеринбурге начался чемпионат России по дзюдо

Более 500 дзюдоистов борются за звание чемпиона России в Екатеринбурге.

Источник: организаторы мероприятия

В Екатеринбург приехали больше 500 лучших дзюдоистов со всей страны. Они будут бороться за звание чемпионов России в течение четырех дней. Об этом сообщили в Оргкомитете мероприятия.

Победители получат не только денежные призы, но и место в сборной России для подготовки к Олимпийским играм 2028 года.

Свердловская область — один из главных центров российского дзюдо. Здесь этим спортом занимаются более семи тысяч человек. Неудивительно, что на чемпионате наша команда — самая большая: 65 спортсменов.

— Чемпионат России по дзюдо всегда проходит по высочайшим требованиям, и Федерация России гордится тем, что наши соревнования соответствуют мировому уровню. Площадка в Екатеринбурге, Дворец дзюдо, идеально подходит. В очередной раз нас ждут соревнования на высоком уровне, — прокомментировали спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

Соревнования начались с определения призеров в нескольких весовых категориях. Уже в первый день свердловские дзюдоисты завоевали три медали: серебро у Абрека Нагучева в категории до 66 килограммов и Ксении Задворновой до 78 килограммов, а бронзу — у Олеси Ткаченко в категории свыше 78 килограммов.

Чемпионат продлится до воскресенья. В последний день зрителей ждет особенно зрелищное событие — командные бои «стенка на стенку», где встретятся сборные федеральных округов.