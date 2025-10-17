В Екатеринбурге начался чемпионат России по дзюдо

Соревнования начались с определения призеров в нескольких весовых категориях. Уже в первый день свердловские дзюдоисты завоевали три медали: серебро у Абрека Нагучева в категории до 66 килограммов и Ксении Задворновой до 78 килограммов, а бронзу — у Олеси Ткаченко в категории свыше 78 килограммов.