Дорогу под Омском отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Автомобильная дорога по улице Ленина в селе Лукьяновка Одесского района приведена в нормативное состояние после вмешательства прокуратуры Омской области. Поводом для проверки стала жалоба местных жителей, которые на личном приеме у первого заместителя прокурора региона Андрея Хамошина.
Люди пожаловались на неудовлетворительное состояние дороги. В ответ глава надзорного ведомства поручил территориальному прокурору незамедлительно провести надзорные мероприятия.
Прокурор Одесского района Александр Старосек вынес представление главе поселения об устранении нарушений законодательства в сфере содержания дорог. В результате дорожное полотно было отремонтировано, а выявленные нарушения устранены.
