Дорогу под Омском отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Жалоба жителей на разбитую улицу Ленина в Лукьяновке привела к оперативному восстановлению дорожного покрытия.

Автомобильная дорога по улице Ленина в селе Лукьяновка Одесского района приведена в нормативное состояние после вмешательства прокуратуры Омской области. Поводом для проверки стала жалоба местных жителей, которые на личном приеме у первого заместителя прокурора региона Андрея Хамошина.

Люди пожаловались на неудовлетворительное состояние дороги. В ответ глава надзорного ведомства поручил территориальному прокурору незамедлительно провести надзорные мероприятия.

Прокурор Одесского района Александр Старосек вынес представление главе поселения об устранении нарушений законодательства в сфере содержания дорог. В результате дорожное полотно было отремонтировано, а выявленные нарушения устранены.

Ранее мы писали, что омскую гимназию № 88 откроют в середине учебного года.