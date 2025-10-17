«Динамо-Минск» проведет домашний матч против «Нефтехимика» в КХЛ

Встреча пройдет в белорусской столице на льду «Минск-Арены», стартовое вбрасывание запланировано на 19:00.
В рамках короткой домашней серии минчане с разгромным счетом обыграли нижегородское «Торпедо» — 7:1. Дублями в матче отличились Сергей Кузнецов, Станислав Галиев и Сэм Энас, еще один гол забил Кристиан Хенкель.
Команда из Нижнекамска в нынешнем сезоне уже провела 16 матчей и заработала 17 очков. Она занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В состав «Нефтехимика» входит один белорус — нападающий Максим Сушко.
У минского «Динамо» — 18 заработанных баллов после 14 проведенных игр и шестое место на Западе.
После поединка «зубры» отправятся на выезд, где 20 октября сыграют против московского ЦСКА, а 22 октября — против «Лады» из Тольятти.