«Динамо-Минск» проведет домашний матч против «Нефтехимика» в КХЛ

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Минский хоккейный клуб «Динамо» проведет домашний поединок против нижнекамского «Нефтехимика» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает Sputnik.

Источник: ХК "Динамо Минск"

Встреча пройдет в белорусской столице на льду «Минск-Арены», стартовое вбрасывание запланировано на 19:00.

В рамках короткой домашней серии минчане с разгромным счетом обыграли нижегородское «Торпедо» — 7:1. Дублями в матче отличились Сергей Кузнецов, Станислав Галиев и Сэм Энас, еще один гол забил Кристиан Хенкель.

Команда из Нижнекамска в нынешнем сезоне уже провела 16 матчей и заработала 17 очков. Она занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В состав «Нефтехимика» входит один белорус — нападающий Максим Сушко.

У минского «Динамо» — 18 заработанных баллов после 14 проведенных игр и шестое место на Западе.

После поединка «зубры» отправятся на выезд, где 20 октября сыграют против московского ЦСКА, а 22 октября — против «Лады» из Тольятти.