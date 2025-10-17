«Сырники действительно отличные!»: Высоцкая ответила на критику ее кулинарного шоу

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая на протяжении нескольких лет вела авторское кулинарное шоу «Едим дома!». Только два года назад внимательные пользователи Сети заметили, что артистка часто допускала промахи на кухне.
Высоцкая подавала на стол подгоревшие блюда, а ее сырники стали настоящим мемом в Интернете. Несмотря на критику, сама актриса не разделяет мнения недоброжелателей.
— Это было много лет назад, тогда мы выпускали живую программу, в которой не было консультантов, профессиональных поваров, которые все объясняли бы в процессе. Вообще-то, сырники действительно отличные: сверху карамельная хрустящая корочка, внутри нежный, текучий творожный крем, — отметила она в интервью журналу «Соловей».
Несмотря на это, Высоцкая значительно преуспела в другой сфере — за 2024 год заработала 140 миллиардов рублей на аптечном бизнесе. Артистка владеет долями в 54 компаниях, среди которых «Планета здоровья» и «Монастырев».
В августе актриса также комментировала шумиху вокруг старых выпусков ее кулинарного шоу «Едим дома». Она заявляла, что специально сжигать продукты она не планировала, это происходило спонтанно.