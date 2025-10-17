В Хабаровске начали сносить здание сгоревшего музыкального театра

«На месте, где когда-то возвышалось одно из знаковых зданий города, начались активные работы. Перед специалистами стоит сложная техническая задача — прежде всего им предстоит вскрыть и засыпать подвальные помещения, площадь которых превышает периметр самого здания», — сообщает корр. ИА AmurMedia.