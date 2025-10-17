Ричмонд
В Хабаровске начали сносить здание сгоревшего музыкального театра

AmurMedia, 17 октября. Тяжелая техника зашла на площадку здания сгоревшего год назад Хабаровского музыкального театра.

Как сообщает корреспондент с места событий, рабочие строительной компании ЖБС приступили к сносу.

«На месте, где когда-то возвышалось одно из знаковых зданий города, начались активные работы. Перед специалистами стоит сложная техническая задача — прежде всего им предстоит вскрыть и засыпать подвальные помещения, площадь которых превышает периметр самого здания», — сообщает корр. ИА AmurMedia.

Все работы по контракту должны быть завершены до начала нового года.

Напомним, в октябре 2024 года Хабаровск остался без главной сцены — огнём уничтожено здание краевого академического театра музыкальной комедии. По предварительным данным пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ. По результатам обследования специалисты строительного института установили, что оставшиеся конструкции восстановлению не подлежат.