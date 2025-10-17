Километровыми заторами на Павла Морозова недовольны хабаровчане

Напомним, недавно там начали ремонт аварийного коллектора, в связи с чем частично перекрыли движение из центра в Индустриальный район и обратно.
«На работу к девяти, стояла очень долго и вот обратно тоже. Очень ждем, когда уже это все починят, и мы сможем свободно перемещаться по нашей улице на работу и с работы», — пожаловалась хабаровчанка.
Отметим, ремонт коллектора планировали начать еще 9 октября, но подрядчик сдвинул сроки. В итоге работы пришлось перенести на неделю вперед. Трубопровод перекладывают с увеличением диаметра — с учетом перспективного развития района, который предусмотрен мастер-планом Хабаровска. В частности, это связано с реализацией проекта «Хабаровск-Сити».
Перед началом проведения работ дорожники установили ограничительные блоки, что также создало дополнительные неудобства и повысило риск возникновения аварийных ситуаций. Так, 15 октября из-за отсутствия предупреждающих знаков и разметки на участке произошло ДТП с пострадавшим: не заметив блоки, водитель легкового автомобиля врезался в них.
За двое суток рабочие уже заменили 36 метров трубы. В ночь на 17 октября проводили уплотнение основания и укладку асфальта. Специалисты трудятся в три смены. Пятница — самый трудоемкий день.
«Во второй половине дня мы планируем менять организацию движения для того, чтобы подрядная организация смогла работать на противоположной стороне, закончить работы по укладке трубопровода в субботу. В субботу же мы планируем приступать к асфальтированию второй половины», — прокомментировал директор хабаровского «Водоканала» Андрей Стаханов.
Участок Павла Морозова от Оборонной до улицы 65-летия Победы планируют открыть 19 октября. После чего работы на коллекторе перейдут на прилегающие улицы.