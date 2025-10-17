«Есть половинка»: Пересильд, расставшаяся с Тройником, объявила о новом романе

Актриса Юлия Пересильд призналась, что после разрыва с актером Михаилом Тройником вновь влюблена. Об этом она рассказала в программе Aleko in my bag на платформе VK.
По словам артистки, в ее жизни появился новый избранник. Она отметила, что больше не разделяет идею о том, что женщина должна справляться со всем сама. Пересильд добавила, что уже проходила через это и теперь мечтает о любви и настоящем партнерстве.
— У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, очень, но недолго… Очень тяжело быть одной! И не надо быть одной. Конечно, лучше одной, чем абы как — моя такая история, но, конечно, мечтать надо о любви, о парности, — сказала она.
Актриса подчеркнула, что хочет оставаться женщиной — нежной и хрупкой, а не постоянно сильной. По ее словам, способность быть независимой у нее есть, но ей бы хотелось, чтобы о ней заботились и любили.
Еще 4 апреля журналистка Ксения Собак отреагировала на новости о разрыве Пересильд с Тройником. Она выразила сожаление, так как считала пару красивой и талантливой.