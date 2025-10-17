МВД сообщило о новой схеме мошенников с газовым оборудованием

Аферисты начали использовать новую мошенническую схему, маскируя её под оформление документов на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом сообщили в МВД России.
Злоумышленники ссылаются на изменения в законодательстве, введённые в 2023 году, согласно которым договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) должны заключаться только со специализированными организациями. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками газовых служб, и сообщают о якобы обязательной необходимости перезаключить договор.
Для придания правдоподобия они называют «номер талона» на переоформление и предлагают подтвердить его на специальном сайте, который является фишинговым. После ввода контактных данных пользователю приходит СМС с кодом подтверждения. Мошенники тут же перезванивают и просят продиктовать этот код.
Далее сценарий развивается по классической схеме: жертве звонят «правоохранители» или «представители» госорганов, которые сообщают об угрозе списания средств со счёта и настаивают на переводе денег на «безопасный счёт» для «защиты» от мошенников.
Ранее в МВД рассказали о мошенничестве с поддельными ссылками на биржах фриланса.