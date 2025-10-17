Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД сообщило о новой схеме мошенников с газовым оборудованием

Аферисты говорят гражданам о необходимости заключить новый договор на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО.

Источник: Аргументы и факты

Аферисты начали использовать новую мошенническую схему, маскируя её под оформление документов на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом сообщили в МВД России.

Злоумышленники ссылаются на изменения в законодательстве, введённые в 2023 году, согласно которым договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) должны заключаться только со специализированными организациями. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками газовых служб, и сообщают о якобы обязательной необходимости перезаключить договор.

Для придания правдоподобия они называют «номер талона» на переоформление и предлагают подтвердить его на специальном сайте, который является фишинговым. После ввода контактных данных пользователю приходит СМС с кодом подтверждения. Мошенники тут же перезванивают и просят продиктовать этот код.

Далее сценарий развивается по классической схеме: жертве звонят «правоохранители» или «представители» госорганов, которые сообщают об угрозе списания средств со счёта и настаивают на переводе денег на «безопасный счёт» для «защиты» от мошенников.

Ранее в МВД рассказали о мошенничестве с поддельными ссылками на биржах фриланса.