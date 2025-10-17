МВД сообщило о новой схеме мошенников с газовым оборудованием

Для придания правдоподобия они называют «номер талона» на переоформление и предлагают подтвердить его на специальном сайте, который является фишинговым. После ввода контактных данных пользователю приходит СМС с кодом подтверждения. Мошенники тут же перезванивают и просят продиктовать этот код.