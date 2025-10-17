«Девочка ершистая, специфическая»: психолог Степанова разобрала личность Булановой

Психолог Вероника Степанова на своем YouTube-канале разобрала личность певицы Татьяны Булановой. Специалист отметила, что у артистки сложный характер. По ее словам, Буланова не даст себя в обиду, однако иногда позволяет помыкать собой.
— Вообще, она девочка ершистая, достаточно сложная, специфическая (…) Я не вижу в ней чего-то неприятного, например, способности кого-то подставить. Буланова невероятно закрытая, она подавляет все чувства: позитивные, негативные, любые обиды, претензии и даже страхи, — подчеркнула Степанова.
По мнению психолога, Буланова погрязла в фобиях и не хочет брать на себя какую-либо ответственность. При этом она считает, что между исполнительницей и ее мужем Валерием Рудневым нет настоящей любви.
— На самом деле она купила его с потрохами. Согласитесь, видно, что в их паре она эдакая sugar mama, а он такой сынок на содержании. Есть ощущение, что она его финансирует, — заключила Степанова.
При этом сама Буланова ранее призналась, что некоторое время ей пришлось содержать супруга из-за его проблем в бизнесе. Она говорила, что гордится мужем и его успехами в бизнесе.
Стало известно, что десятки сотрудников ресторана российской певицы Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» заявляют, что остались без денег. Уточняется, что в январе половине команды не выплатили зарплату за новогодние праздники и предложили подать заявление на увольнение по собственному желанию.