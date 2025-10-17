Поминутную оплату парковки введут в Астане

Как сообщил Касымбек, в Астане планируется внедрение платных парковок площадочного типа с шлагбаумом, где будут установлены стационарные системы фотовидеофиксации с функцией распознавания номерных знаков.
«При этом оплата за парковку будет взыматься поминутно. В данном случае функция возврата за неиспользование времени не потребуется», — говорится в ответе на запрос.
Сейчас компетентные органы рассматривают разные тарифы. Предварительно тариф на платные коммунальные парковки площадочного типа со шлагбаумами составит 300 тенге за один час, на платные коммунальные парковки открытого типа — 100 тенге за один час.
При этом собственники частных парковок самостоятельно утверждают тариф. Согласно проведенному анализу, стоимость на частных автопарковках составляет от 300 до 5000 тенге за один час.
Говоря о возврате средств через мобильное приложение, аким столицы отметил, что мобильное приложение по платным парковкам является собственностью частного партнера — ТОО «Парковочное пространство Астаны», с которым сейчас проходит процедура расторжения договора государственно-частного партнерства.
«Акиматом разработан проект постановления, которым предусматривается поминутная оплата, при этом указанные предложения будут внедряться после завершения процедуры расторжения договора государственно-частного партнерства с ТОО “Парковочное пространство Астаны”, — пояснил Касымбек.
Напомним, как отмечал в своем запросе депутат, минимальная оплата парковки в размере одного часа. В связи с этим астанчане жалуются на следующие моменты:
- обязательная оплата за один час даже при кратковременной остановке, без возврата средств за неиспользованное время (хотя ранее такая возможность предусматривалась);
- разнобой тарифов по зонам и отсутствие единой системы оплаты;
- штраф в размере 5 тысяч тенге в аэропорту Астаны за превышение 15-минутного бесплатного лимита.