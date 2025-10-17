Ричмонд
В Ростовской области сбили БПЛА в четырех районах и одном городе

В небе над Ростовской областью силы ПВО отразили атаку дронов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 17 октября, в небе над Ростовской областью силы ПВО отразили атаку БПЛА. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что дроны сбили в четырех районах и одном городе. БПЛА уничтожили над Миллеровским, Белокалитвинском, Красносулинском, Родионово-Несветайском районами, а также в Новошахтинске.

— Никто из людей не пострадал. В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье, — сказано в сообщении.

