Воспитанник казахстанского «Кайрата» Толеу скончался во время матча с «Экибастуз»

Футболист, выступающий за казахстанский клуб «Хан-Тенгри», Диас Толеу внезапно скончался во время матча. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в пресс-службе Футбольной федерации страны.
Трагедия произошла на 65-й минуте встречи с командой «Экибастуз». 19-летний юноша лег на газон, пытаясь размять ногу, однако неожиданно потерял сознание. Бригада медиков оперативно выбежала на поле — они попытались оказать ему экстренную помощь. Толеу умер на месте.
В нынешнем сезоне футболист отыграл 25 матчей за «Хан-Тенгри», забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
— Несмотря на свой юный возраст, Диас выделялся своей страстью к футболу и выдающимся талантом. Его ранний уход из жизни — невосполнимая утрата. В этот тяжелый момент мы разделяем боль утраты его семьи, близких и команды, — высказалась федерация в социальной сети.
29 сентября в Испании на 20-м году жизни скончался вратарь местного футбольного клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес. Он умер из-за травмы, полученной во время игры пятого дивизиона чемпионата Испании.