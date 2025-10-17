Воспитанник казахстанского «Кайрата» Толеу скончался во время матча с «Экибастуз»

— Несмотря на свой юный возраст, Диас выделялся своей страстью к футболу и выдающимся талантом. Его ранний уход из жизни — невосполнимая утрата. В этот тяжелый момент мы разделяем боль утраты его семьи, близких и команды, — высказалась федерация в социальной сети.