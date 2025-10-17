В Иркутской области 570 тысяч человек привились от гриппа

Особое внимание медики уделяют защите сибиряков из групп риска — людям с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также тем, кто старше 60 лет, поскольку у них наиболее высок риск развития серьезных осложнений после перенесенного гриппа.