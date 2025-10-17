В Иркутской области 570 тысяч человек привились от гриппа

В Иркутской области продолжается массовая вакцинация против гриппа. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства, уже около 570 тысяч жителей региона сделали прививки, включая более 200 тысяч детей и 368 тысяч взрослых.
Особое внимание медики уделяют защите сибиряков из групп риска — людям с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также тем, кто старше 60 лет, поскольку у них наиболее высок риск развития серьезных осложнений после перенесенного гриппа.
— Для обеспечения бесперебойного хода кампании на этой неделе в медицинские организации начала поступать третья партия противогриппозных вакцин в объеме свыше 391 тысячи доз. В поставку включены современные препараты «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю-М», — сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Бесплатную прививку можно сделать в поликлинике по месту прикрепления. Врачи напоминают, что важными мерами профилактики остаются здоровый образ жизни, регулярное проветривание помещений и соблюдение правил гигиены.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 2 тысяч отцов в Приангарье получили пособие по уходу за ребенком.