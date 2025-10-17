Все уходит в тень: На Западе сочли нерадужным будущее Зеленского после разговора Путина и Трампа

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Дональда Трампа заставили окружение нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского усомниться в своих планах. Об этом сообщает Newsweek.
Журналисты пишут, что вся работа по организации встречи Трампа и Зеленского ушла в тень на фоне сообщений о предстоящем саммите глав США и РФ.
Вместе с тем, эксперты приходят к выводу, что в будущем роли у Зеленского в урегулировании конфликта не будет. Да и вопрос поставок Украине ракет Tomahawk подвисает в воздухе. Хотя Трамп мог бы объявить об этом на предстоящей встрече с Зеленским.
Ранее Путин и Трамп повели телефонные переговоры, которые продлились больше двух часов. По итогам диалога вопрос поставок Tomahawk, скорее всего, был снят с повестки дня. Более того, главы государств договорились о личной встрече в Будапеште.
Эти новости застали прилетевшего в США Зеленского врасплох.