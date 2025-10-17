В Самаре вновь обсудили строительство канатной дороги до Рождествено

В Самарской области вот уже несколько лет рассматривают возможность строительства канатной дороги. Новые сроки реализации проекта озвучили во время заседания профильного комитета.
По предварительному замыслу, канатная дорога должна была связать берега Волги. Такой вид переправы планировали реализовать к 2030 году, но сроки строительства уже были перенесены несколько раз. Канатная дорога должна связать областной центр и село Рождествено.
В стратегию развития областного центра на период до 2036 года включили еще одно важное упоминание. Согласно проекту, планируется установка станций канатной дороги в нескольких ключевых локациях Самары. В частности, станции появятся возле улицы Венцека, на острове Поджабный и в селе Рождествено.