В Омске в конце октября введут шестидневную рабочую неделю

В конце октября омичей ожидает шестидневная рабочая неделя. В соответствии с постановлением правительства РФ, выходной с субботы, 1 ноября, будет перенесён на понедельник, 3 ноября. Таким образом, работникам предстоит работать с 27 октября по 1 ноября включительно.
Суббота, 1 ноября, будет сокращённым рабочим днём перед Днём народного единства, который отмечается 4 ноября. В этот день рабочие часы будут сокращены на один час.
Однако для некоторых категорий предприятий, таких как те, что работают в непрерывном цикле, экстренные и коммунальные службы, а также организации, которые обслуживают население ежедневно, график может остаться прежним. Важно отметить, что работа в праздничные дни на этих предприятиях должна оплачиваться с повышенной ставкой.
После такой насыщенной недели омичей ждут три выходных подряд — 2, 3 и 4 ноября.