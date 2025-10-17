Ричмонд
В Омске в конце октября введут шестидневную рабочую неделю

Постановление правительства РФ переносит выходной с 1 ноября на 3 ноября, а для некоторых предприятий график останется без изменений.

Источник: Om1 Омск

В конце октября омичей ожидает шестидневная рабочая неделя. В соответствии с постановлением правительства РФ, выходной с субботы, 1 ноября, будет перенесён на понедельник, 3 ноября. Таким образом, работникам предстоит работать с 27 октября по 1 ноября включительно.

Суббота, 1 ноября, будет сокращённым рабочим днём перед Днём народного единства, который отмечается 4 ноября. В этот день рабочие часы будут сокращены на один час.

Однако для некоторых категорий предприятий, таких как те, что работают в непрерывном цикле, экстренные и коммунальные службы, а также организации, которые обслуживают население ежедневно, график может остаться прежним. Важно отметить, что работа в праздничные дни на этих предприятиях должна оплачиваться с повышенной ставкой.

После такой насыщенной недели омичей ждут три выходных подряд — 2, 3 и 4 ноября.