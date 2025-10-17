Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый навесной мост открылся на Горельнике в Алматы

Владелец визит-центра «Горельник» сообщил радостную новость — в одноименном ущелье уже достроили новый пешеходный мост Arman-köpir. Об этом Ерлан Кожасбай написал в Threads, отметив, что «мечтал построить мост и построил».

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Arman-köpir — это современный 77-метровый подвесной мост, соединяющий склоны живописного ущелья Горельник. Его построили в рамках программы развития экотуризма в Алматы, чтобы разгрузить популярные маршруты на Медеу и Шымбулак. Конструкцию разработали с учетом сложного рельефа и международных стандартов безопасности, а над проектом работала швейцарская компания, известная своими горными мостами по всей Европе.

Помимо самого перехода, на Горельнике возводят детский спортивно-образовательный клуб «Мың бала». Идея проекта — создать круглогодичное пространство, где можно совмещать отдых, спорт и экологическое просвещение.

Любопытно, что по плану мост в ущелье Горельник должны были открыть еще в сентябре. Однако, как рассказали в акимате Алматы корреспонденту Kursiv LifeStyle, торжественное открытие решили немного отложить, чтобы завершить все проверки и испытания.

Официальное открытие пешеходного моста Arman-köpir было перенесено на 15 октября в связи с завершением всех этапов технических испытаний и проверок безопасности. Строительно-монтажные работы были полностью завершены в сентябре. На сегодняшний день мост полностью готов к эксплуатации и открыт для посещения.

пояснили в акимате