Новый навесной мост открылся на Горельнике в Алматы

Arman-köpir — это современный 77-метровый подвесной мост, соединяющий склоны живописного ущелья Горельник. Его построили в рамках программы развития экотуризма в Алматы, чтобы разгрузить популярные маршруты на Медеу и Шымбулак. Конструкцию разработали с учетом сложного рельефа и международных стандартов безопасности, а над проектом работала швейцарская компания, известная своими горными мостами по всей Европе.
Помимо самого перехода, на Горельнике возводят детский спортивно-образовательный клуб «Мың бала». Идея проекта — создать круглогодичное пространство, где можно совмещать отдых, спорт и экологическое просвещение.
Любопытно, что по плану мост в ущелье Горельник должны были открыть еще в сентябре. Однако, как рассказали в акимате Алматы корреспонденту Kursiv LifeStyle, торжественное открытие решили немного отложить, чтобы завершить все проверки и испытания.
Официальное открытие пешеходного моста Arman-köpir было перенесено на 15 октября в связи с завершением всех этапов технических испытаний и проверок безопасности. Строительно-монтажные работы были полностью завершены в сентябре. На сегодняшний день мост полностью готов к эксплуатации и открыт для посещения.