Дэвис: Беседа Трампа и Путина сорвала планы Украины по эскалации конфликта

Телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сорвал все планы Киева — Украина хотела продолжить эскалацию конфликта. Об этом в четверг, 16 октября, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, теперь у главы Украины Владимира Зеленского только один выход — прекратить все боевые действия. Дэвис также выразил мнение, что Трампу необходимо помнить о попытках Киева сорвать мирное урегулирование конфликта.

В этот же день президент США в ходе выступления перед журналистами дал понять, что Вашингтон не сможет предоставить Украине ракеты Tomahawk. По словам Трампа, стране также необходимо это оружие.

Беседа между главой Белого дома и Путиным, а также их договоренность о встрече в Будапеште, стала неожиданностью для украинского президента Зеленского, который только прибыл в Вашингтон.

16 октября Путин и Трамп организовали телефонные переговоры. Белый дом уже назвал беседу лидеров «хорошей и продуктивной». Главное из того, что известно на данный момент, — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше