В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день

«Уважаемые евпаторийцы! В связи с перебоями в подаче электроснабжения, которые влекут за собой обесточивание насосных станций и ограничение водоснабжения, сегодня школы и детские сады будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания», — написал он в своем Telegram-канале.
Когда ситуация стабилизируется, власти примут решение о полном учебном дне, о чем население будет оповещено дополнительно, заверил он.
Ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщал, что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.