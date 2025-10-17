Ричмонд
В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. В Евпатории из-за перебоев с подачей электроэнергии школы и детские сады в пятницу будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания. Об этом в пятницу утром сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые евпаторийцы! В связи с перебоями в подаче электроснабжения, которые влекут за собой обесточивание насосных станций и ограничение водоснабжения, сегодня школы и детские сады будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания», — написал он в своем Telegram-канале.

Когда ситуация стабилизируется, власти примут решение о полном учебном дне, о чем население будет оповещено дополнительно, заверил он.

Ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщал, что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.