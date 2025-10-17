Ричмонд
Политолог Никсон объяснил, почему Путин и Трамп выбрали Венгрию для встречи

Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии продемонстрирует, что Россия не относится враждебно к Североатлантическому альянсу (НАТО). Такое мнение высказал политолог и журналист Гарланд Никсон.

— Я думаю, одна из замечательных вещей в Венгрии заключается в том, что она, по сути, входит в ЕС. Она состоит в НАТО, и для меня это в какой-то степени демонстрирует, что президент Путин не настроен враждебно по отношению к НАТО, — цитирует Никсона РЕН ТВ.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в свою очередь заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа сорвал все планы Киева — Украина хотела продолжить эскалацию конфликта.

Зарубежные СМИ сообщили, что ожидаемая встреча Путина и Трампа в Будапеште станет серьезным ударом по Европейскому союзу.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор. Белый дом уже назвал беседу лидеров «хорошей и продуктивной». Главное из того, что известно на данный момент, — в материале «Вечерней Москвы».

