Политолог Никсон объяснил, почему Путин и Трамп выбрали Венгрию для встречи

— Я думаю, одна из замечательных вещей в Венгрии заключается в том, что она, по сути, входит в ЕС. Она состоит в НАТО, и для меня это в какой-то степени демонстрирует, что президент Путин не настроен враждебно по отношению к НАТО, — цитирует Никсона РЕН ТВ.