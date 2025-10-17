Еще 21 комплекс фиксации нарушений ПДД начал работать в Новосибирске

В Новосибирске с 13 по 17 октября запустили в работу еще 21 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирской области.
Так, в активный режим перевели восемь комплексов на перекрестках улицы Кирова с улицами Автогенная, Восход, Выборная, Лобова, Никитина, Сакко и Ванцетти, а также в районе домов 40 и 192.
Еще семь комплексов фиксации возобновили работу на пересечении улицы Гоголя с улицами Семьи Шамшиных, Советская, Каменская, Мичурина, Селезнева и Красным проспектом, а также в районе дома 51.
Кроме того, заработали комплексы на Вокзальной магистрали у дома 16 и в районе пересечения с проспектом Димитрова, а также у дома 12Б по улице Мичурина.
На левом берегу комплексы запустили у дома 59А по улице Тюменской и на перекрестке Карла Маркса и Геодезической.