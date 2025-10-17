Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще 21 комплекс фиксации нарушений ПДД начал работать в Новосибирске

Их запустили в работу с 13 по 17 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске с 13 по 17 октября запустили в работу еще 21 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

Так, в активный режим перевели восемь комплексов на перекрестках улицы Кирова с улицами Автогенная, Восход, Выборная, Лобова, Никитина, Сакко и Ванцетти, а также в районе домов 40 и 192.

Еще семь комплексов фиксации возобновили работу на пересечении улицы Гоголя с улицами Семьи Шамшиных, Советская, Каменская, Мичурина, Селезнева и Красным проспектом, а также в районе дома 51.

Кроме того, заработали комплексы на Вокзальной магистрали у дома 16 и в районе пересечения с проспектом Димитрова, а также у дома 12Б по улице Мичурина.

На левом берегу комплексы запустили у дома 59А по улице Тюменской и на перекрестке Карла Маркса и Геодезической.