Саудовская Аравия перестанет пускать паломников с рядом заболеваний. Для получения визы придётся пройти обязательное медобследование

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии поручило всем ведомствам, занимающимся организацией хаджа, тщательно проверять состояние здоровья каждого паломника. Перед получением визы все кандидаты обязаны пройти строгий медицинский осмотр, чтобы убедиться в отсутствии заболеваний, которые могут стать препятствием для путешествия и представлять опасность для окружающих.
Без осмотра — визы не будет
Получить визу на хадж без прохождения медицинского осмотра и оформления сертификата будет невозможно. В официальном заявлении Министерства хаджа и умры отмечается, что к хаджу не будут допускаться лица со следующими заболеваниями:
- Почечная недостаточность, требующая диализа;
- Сердечная недостаточность, проявляющаяся даже при минимальной физической нагрузке;
- Хронические заболевания лёгких, требующие постоянного или периодического использования кислорода;
- Тяжёлая стадия цирроза печени с признаками печёночной недостаточности;
- Тяжёлые психические и неврологические расстройства;
- Деменция в пожилом возрасте;
- Беременность на поздних сроках и любая беременность с высоким риском;
- Активные инфекционные заболевания (например, открытая форма туберкулёза, геморрагические лихорадки и другие);
- Активные онкологические заболевания, проходящие курс химиотерапии или других иммуносупрессивных процедур.
В случае нарушения новых требований, а также в случае предоставления ложной информации, Министерство хаджа Саудовской Аравии предупреждает о принятии строгих мер к паломникам.
Республиканский общественный совет по организации хаджа и умры при Комитете по делам религии призвал всех узбекистанских паломников неукоснительно соблюдать эти требования, подчеркнув, что новые меры направлены на сохранение жизни и здоровья участников хаджа.