Саудовская Аравия перестанет пускать паломников с рядом заболеваний. Для получения визы придётся пройти обязательное медобследование

Vaib.uz (Узбекистан. 17 октября). Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии ввело новые правила для всех, кто планирует совершить хадж в 2026 году. Теперь паломникам будет выдаваться виза для хаджа только при наличии специального медицинского сертификата, оформленного через платформу Nusuk, сообщил Комитет по делам религии Узбекистана.

Источник: Vaib.Uz

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии поручило всем ведомствам, занимающимся организацией хаджа, тщательно проверять состояние здоровья каждого паломника. Перед получением визы все кандидаты обязаны пройти строгий медицинский осмотр, чтобы убедиться в отсутствии заболеваний, которые могут стать препятствием для путешествия и представлять опасность для окружающих.

Без осмотра — визы не будет

Получить визу на хадж без прохождения медицинского осмотра и оформления сертификата будет невозможно. В официальном заявлении Министерства хаджа и умры отмечается, что к хаджу не будут допускаться лица со следующими заболеваниями:

  • Почечная недостаточность, требующая диализа;
  • Сердечная недостаточность, проявляющаяся даже при минимальной физической нагрузке;
  • Хронические заболевания лёгких, требующие постоянного или периодического использования кислорода;
  • Тяжёлая стадия цирроза печени с признаками печёночной недостаточности;
  • Тяжёлые психические и неврологические расстройства;
  • Деменция в пожилом возрасте;
  • Беременность на поздних сроках и любая беременность с высоким риском;
  • Активные инфекционные заболевания (например, открытая форма туберкулёза, геморрагические лихорадки и другие);
  • Активные онкологические заболевания, проходящие курс химиотерапии или других иммуносупрессивных процедур.

В случае нарушения новых требований, а также в случае предоставления ложной информации, Министерство хаджа Саудовской Аравии предупреждает о принятии строгих мер к паломникам.

Республиканский общественный совет по организации хаджа и умры при Комитете по делам религии призвал всех узбекистанских паломников неукоснительно соблюдать эти требования, подчеркнув, что новые меры направлены на сохранение жизни и здоровья участников хаджа.