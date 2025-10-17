Саудовская Аравия перестанет пускать паломников с рядом заболеваний. Для получения визы придётся пройти обязательное медобследование

Vaib.uz (Узбекистан. 17 октября). Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии ввело новые правила для всех, кто планирует совершить хадж в 2026 году. Теперь паломникам будет выдаваться виза для хаджа только при наличии специального медицинского сертификата, оформленного через платформу Nusuk, сообщил Комитет по делам религии Узбекистана.