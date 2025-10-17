Автовладельцам Башкирии будет проще получить компенсацию по ОСАГО

Упрощён протокол получения компенсации по ОСАГО, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Теперь вне зависимости, как было оформлено ДТП, выплаты можно получить с помощью Госуслуг или приложения «Госуслуги Авто». При подаче заявления онлайн все данные подтянутся автоматически, их не нужно вносить вручную.