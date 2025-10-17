Ричмонд
Автовладельцам Башкирии будет проще получить компенсацию по ОСАГО

Теперь неважно, как было оформлено ДТП — по европротоколу или в ГАИ.

Упрощён протокол получения компенсации по ОСАГО, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Теперь вне зависимости, как было оформлено ДТП, выплаты можно получить с помощью Госуслуг или приложения «Госуслуги Авто». При подаче заявления онлайн все данные подтянутся автоматически, их не нужно вносить вручную.

Страховая компания рассмотрит заявление и пригласит на осмотр авто, а после выдаст направление на ремонт или перечислит компенсацию на указанную карту.

Если в ДТП попали только автомобили (в том числе с прицепами), то нужно обратиться лично в свою страховую компанию. В случае причинения вреда здоровью или иному имуществу (например, личные вещи участников аварии, постройки вдоль дороги) — в страховую виновника ДТП.