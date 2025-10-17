«Да будет тьма», сказал монтер и вырубил свет: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии сообщил о временных отключениях.
Публикуем список адресов.
Ботаника:
Ул. Мунчешть, 799 — с 08:45 до 16:45.
Буюканы:
Ул. И. Крянгэ, 55, 57−59, 61, 61A, В. Лупу, 46/1, 46/2, 46/3, 48A, 48D, 48/4 — с 09:00 до 16:00.
Ул. Бисеричий, 7−19, 18−34, пер. Бисеричий, 3−19, 2, 8, Г. Кодряну, 46−54, 54A, 78, 59/1, 61−69, 69A, 69/2, 73−89, Драгомирна, 11, 15−49, 28−32, 34/1, 38, 38/1, 48−50, 58, 68, Хумулешть, 1−3, Скитулуй, 1−15, 19−21, 2−4, 8−32 — с 13:00 до 17:00.
Центр:
Ул. А. Е. Крушеван, 3, 14, Др. Виилор, 30/3, 34, M. Г. Гросу, 30, 30/2, В. Докучаева, 38 — с 08:50 до 16:20.