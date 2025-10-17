Томаты дорожают, картофель — по рублю: обзор цен на «Комаровке»

Товаров на Комаровском рынке стало заметно меньше, наблюдается рост цен на томаты, огурцы и зелень. А вот картофель, лук, морковь и капуста стали немного дешевле.
Пока людей на рынке немного — довольно прохладная погода дает о себе знать. Некоторые торговцы уходят в отпуск, другие — ждут, когда переедут в крытый рынок, где заметно комфортнее. Правда, остается вопрос, хватит ли всем места, ведь в павильоне идет ремонт.
Пока же купить овощи и фрукты можно на сезонном рынке. Sputnik прошел по рядам и узнал, что и почем продают на «Комаровке».
Перуанская голубика и белорусская малина
Ягод стало заметно меньше, оно и понятно, ведь их сезон уже прошел. Тем не менее малину на прилавках можно заметить по 17,9−20 белорусских рублей за килограмм. Кому не нужно столько, есть небольшой лоточек по 10 рублей. Белорусскую клюкву готовы отдать по 11,9−12,9 рубля за кило.
Отечественной голубики уже нет, зато завезли крупную перуанскую. Стоимость на нее высокая — 99−100 рублей за килограмм. Некоторые торговцы указывают цену за 100 граммов, чтобы не отпугивать покупателей.
Облепиху готовы отдать по 20 рублей за килограмм. Была замечена в одном месте клубника по 30 рублей за кило.
Яблок в избытке
Хватает на рынке и яблок. По наблюдениям, они сдали свои позиции за последнее время: цены начинаются от 2,9 рубля за килограмм и доходят до 10. Ранее можно было найти и по 15 рублей.
Есть яблоки с легкой кислинкой, сочные, хрустящие, сладкие — выбор огромнейший. Вкусовые качества пишут прямо на ценнике, если есть вопросы, на них с радостью ответят продавцы.
Появились на рынке плоды фейхоа из Азербайджана — 10 рублей.
Рынок с наступлением холодов заметно опустел, некоторые торговцы ушли в отпуск, другие собираются.
«Холодно, видите, людей сильно меньше стало. Пока стоим, я вот с 1 ноября ухожу в отпуск», — говорит один из продавцов.
Винограда в избытке
Недорого можно купить виноград, стоимость стартует от 4,9 рубля за килограмм и доходит до 35. Выбрать что-то в пределах 5−10 рублей — более чем реально. Привозят ягоды из ЮАР, Китая, Таиланда, Узбекистана, Эквадора и Турции.
Обновляется ассортимент цитрусовых. Апельсины готовы отдать в районе 9,9−15,9 рубля. Мандарины чуть дороже — от 11,9 до 17,9.
Только появились мандарины, хурма «каки». Межсезонье, пока только набираем обороты, обновляется ассортимент. Людей пока не очень много, но ничего, смотрим в будущее оптимистично.
Хурма стоит от 9,9 до 35 рублей за килограмм. За наиболее привлекательные плоды придется раскошелиться. Дешевле можно купить гранат — от 9,9 до 24,9.
Овощи
Цены на некоторые овощи заметно подскочили. Так, томаты в среднем стоят 8−15 рублей за килограмм. Хотя на рынке можно найти и по 2,5 рубля. Такие плоды, как правило, годятся на закатки. Самые дорогие помидоры были найдены за 29,9 рубля — «черри» из Испании. Белорусский аналог обойдется в 12−15 рублей. Тем не менее, люди помидоры берут неохотно.
Завтра будем продавать томаты по 5−6 рублей. А что делать? Иначе пропадут.
Стоимость огурцов начинается от 4 рублей и доходит до 15. Кабачок можно взять по 3,9 рубля за килограмм. Брокколи продают по 2,5, цветную капусту и кукурузу — по 4.
Стоимость зелени за последнее время увеличилась. Так, лук-перо был найден по 2,5 рубля за 100 граммов, шпинат, укроп и петрушка продают по 2 рубля. Салатные листья — по 1,5 рубля, рукколу — по 3,5.
Цены на картофель демократичные — начинаются они от рубля и доходят до 3,5 за килограмм. Все зависит размера и сорта корнеплода.
Купить репчатого лука к картофелю можно за 1,5 рубля. Морковь отдают по 2,5−4 рубля. Свекла продается чуть дешевле — 2−4 рубля.
Выбор грибов невелик. Маслята предлагают за 15 рублей за килограмм, подосиновики — за 30. Крупные боровики есть за 40 рублей. А вот красивые боровички обойдутся уже в 80 рублей.
Пока людей на рынке немного, но продавцы ждут наплыва посетителей в выходные дни. Стоит отметить, что и цены могут чуть измениться — как правило, в сторону увеличения.