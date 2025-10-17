Юрист Браун: Певицу Пугачеву не смогут лишить гражданства и пенсии

Певица Алла Пугачева будет и дальше получать пенсионные выплаты по старости — на это может повлиять только возбуждение уголовного дела и признание ее виновной в каком-либо преступлении. Об этом в пятницу, 17 октября, рассказала юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
По ее словам, право на трудовую пенсию сохраняется за всеми россиянами, получившими гражданство по рождению или в порядке натурализации. Именно по этой причине лишить гражданства Пугачеву невозможно: она родилась в России.
— В настоящее время объективно лишить Аллу Пугачеву пенсии до инициации уголовного дела по какой-либо из соответствующих статей УК РФ мало представляется возможным. Однако в случае возбуждения уголовного дела и принятия решения судом не исключено, что она может быть лишена почетных званий и доплат, — цитирует юрист РИА Новости.
По данным Telegram-канала Shot, артистка продолжает зарабатывать в России. Государство выплачивает Пугачевой пенсию в размере 105 тысяч рублей. Кроме того, ей поступают выплаты за звание народной артистки и полученные награды.