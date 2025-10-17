Юрист Браун: Певицу Пугачеву не смогут лишить гражданства и пенсии

Певица Алла Пугачева будет и дальше получать пенсионные выплаты по старости — на это может повлиять только возбуждение уголовного дела и признание ее виновной в каком-либо преступлении. Об этом в пятницу, 17 октября, рассказала юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.