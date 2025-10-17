Столичные ветеринары провели собаке операцию по удалению 28 зубов

«Достаточно часто пожилым животным приходится удалять большое количество зубов, и, хотя многие владельцы боятся данной операции и переживают, как будет дальше жить их “беззубый” питомец, качество жизни после стоматологических процедур только улучшается. Также нет необходимости перехода на мягкий корм, после реабилитации собаки возвращаются к своему обычному рациону, если питались сухим кормом, и проблем с питанием не возникает», — пояснила Кузина.