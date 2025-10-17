В Башкирии зафиксировали резкое снижение цен на овощи в сентябре

В сентябре в Башкирии заметно снизились цены на несколько популярных продуктов питания. Наибольшее падение цен затронуло овощной сегмент.
Самым существенным оказалось удешевление моркови. За прошедший месяц ее цена сократилась почти на четверть, в результате килограмм в среднем стал стоить около 30,55 рубля.
Вслед за морковью серьезно подешевел и репчатый лук. Снижение его стоимости составило более 20%, и в сентябре за килограмм просили в среднем 33,45 рубля.
Значительно более доступными для покупателей стали картофель и белокочанная капуста. Цена на картофель уменьшилась на пятую часть, до 31,41 рубля, а капуста подешевела почти на 20%, до 30,28 рубля за килограмм.
Помимо овощей, подешевели и другие товары из потребительской корзины. В их числе яблоки (снижение на 12,26%, до 123,85 рубля), огурцы (подешевели на 5,23%, до 93,50 рубля), виноград (упал в цене на 4,77%, до 185,07 рубля) и лимоны (снижение на 4,09%, до 201,15 рубля).
