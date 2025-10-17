В Башкирии зафиксировали резкое снижение цен на овощи в сентябре

Помимо овощей, подешевели и другие товары из потребительской корзины. В их числе яблоки (снижение на 12,26%, до 123,85 рубля), огурцы (подешевели на 5,23%, до 93,50 рубля), виноград (упал в цене на 4,77%, до 185,07 рубля) и лимоны (снижение на 4,09%, до 201,15 рубля).