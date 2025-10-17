Reuters: Индийские НПЗ впервые купили нефть в Гайане

Индийские нефтеперерабатывающие заводы впервые приобрели нефть у южноамериканской страны Гайана. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщает Reuters.
Отмечается, что два индийских НПЗ купили четыре миллиона баррелей гайанской сырой нефти у американской компании Exxon.
Крупнейший по мощности завод, принадлежащий Indian Oil Corp, приобрел два миллиона баррелей нефти марки Golden Arrowhead. Аналогичный объем закупило предприятие компании Hindustan Petroleum Corp.
По информации источника агентства, поставки топлива планируется начать в конце 2025 или в начале 2026 года.
Индия в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы потребителей, заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал. Таким образом он прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.
4 сентября в СМИ также появилась информация о том, что Дональд Трамп отказался одобрить торговую сделку с Индией, если Нью-Дели не сократит импорт нефти из России.