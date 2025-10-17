Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У побережья острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 5,3

На Новой Гвинее произошло землетрясение, о пострадавших не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили о землетрясении, которое зарегистрировали у берегов острова Новая Гвинея, территорию которого разделяют государства Индонезия и Папуа — Новая Гвинея. Магнитуда толчков составила 5,3.

Отмечается, что эпицентр толчков находился в 189 км к западу от индонезийского города Джаяпура, в котором проживает 134 тысячи человек. Однако о пострадавших местные власти пока не сообщали.

Кроме того, ночь 17 октября прошла неспокойно и у жителей некоторых районов Камчатского края. В регионе снова было зафиксировано землетрясение, а, точнее, афтершок. Его магнитуда превысила пять баллов, но удар стихии край пережил спокойно.

А ранним утром 15 октября 2025 года произошло землетрясение в Бурятии. По данным Единой геофизической службы, сейсмическое событие зафиксировано около 08:00 по местному времени. Сила землетрясения в баллах пока не определена, однако специалисты оценили его энергетический класс в 11.7.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше