У побережья острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили о землетрясении, которое зарегистрировали у берегов острова Новая Гвинея, территорию которого разделяют государства Индонезия и Папуа — Новая Гвинея. Магнитуда толчков составила 5,3.
Отмечается, что эпицентр толчков находился в 189 км к западу от индонезийского города Джаяпура, в котором проживает 134 тысячи человек. Однако о пострадавших местные власти пока не сообщали.
Кроме того, ночь 17 октября прошла неспокойно и у жителей некоторых районов Камчатского края. В регионе снова было зафиксировано землетрясение, а, точнее, афтершок. Его магнитуда превысила пять баллов, но удар стихии край пережил спокойно.
А ранним утром 15 октября 2025 года произошло землетрясение в Бурятии. По данным Единой геофизической службы, сейсмическое событие зафиксировано около 08:00 по местному времени. Сила землетрясения в баллах пока не определена, однако специалисты оценили его энергетический класс в 11.7.