У побережья острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 5,3

А ранним утром 15 октября 2025 года произошло землетрясение в Бурятии. По данным Единой геофизической службы, сейсмическое событие зафиксировано около 08:00 по местному времени. Сила землетрясения в баллах пока не определена, однако специалисты оценили его энергетический класс в 11.7.