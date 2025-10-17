Ричмонд
Минобороны РФ заявило о 60 тысячах солдат НАТО у границ России и Беларуси

Глава Минобороны РФ сказал про 60 тысяч военных НАТО у границ России и Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сказал, что 60 тысяч вооруженных солдат НАТО находятся у границ России и Беларуси, пишет ТАСС.

Так, на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что со стороны НАТО поддерживается значительное военное присутствие на восточном фланге. Альянсом активизирована учебно-боевая и разведывательная деятельность у границ Беларуси и России.

В связи с этим Белоусов заявил, что сотрудничество Беларуси и России в оборонной сфере — один из факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО. И добавил, что общая численность задействованных НАТО сил на прошедших на восточном фланге учениях составила около 60 тысяч солдат.

Тем временем Госпогранкомитет отреагировал на ситуацию с 6000 фур на выезд в ЕС из Беларуси.

Еще в Польше подросток напал на белорусов, а его отцу грозит 10 лет заключения.

А соседняя с Беларусью Литва приостановила выдачу разрешений на работу иностранцев.

