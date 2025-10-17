Минобороны РФ заявило о 60 тысячах солдат НАТО у границ России и Беларуси

В связи с этим Белоусов заявил, что сотрудничество Беларуси и России в оборонной сфере — один из факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО. И добавил, что общая численность задействованных НАТО сил на прошедших на восточном фланге учениях составила около 60 тысяч солдат.