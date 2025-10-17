Ричмонд
Объявленный в розыск в РФ украинец Овсюк угрожал убить школьников в Бишкеке

В МВД Кыргызстана заявили, что украинец находится за пределами страны.

Источник: Аргументы и факты

Гражданин Украины Ярослав Овсюк*, угрожавший убить школьников в Бишкеке, находится за пределами Кыргызстана, сообщили в МВД страны.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Овсюк угрожал «убивать бишкекских школьников». Местные СМИ писали, что в учебных заведениях были усилены меры безопасности.

Между тем подозрительных предметов и угроз безопасности в школах не выявили.

Напомним, ранее Овсюк был объявлен в розыск в России за склонение российских школьников к совершению терактов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.