Объявленный в розыск в РФ украинец Овсюк угрожал убить школьников в Бишкеке

Гражданин Украины Ярослав Овсюк*, угрожавший убить школьников в Бишкеке, находится за пределами Кыргызстана, сообщили в МВД страны.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Овсюк угрожал «убивать бишкекских школьников». Местные СМИ писали, что в учебных заведениях были усилены меры безопасности.
Между тем подозрительных предметов и угроз безопасности в школах не выявили.
Напомним, ранее Овсюк был объявлен в розыск в России за склонение российских школьников к совершению терактов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.