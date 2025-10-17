Продукты по доступным ценам: хорошую новость сообщили алматинцам

Ярмарка будет работать 18 и 19 октября с 08:00 до 17:00 на ул. Казыбек би — от Абылай хана до Панфилова. «Береке Fest» объединяет регионы страны, создавая условия для укрепления продовольственной безопасности, развития местного производства и популяризации казахстанских товаров.