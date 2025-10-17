Продукты по доступным ценам: хорошую новость сообщили алматинцам

Об этом сегодня, 17 октября 2025 года, проинформировали в пресс-службе акимата мегаполиса:
18−19 октября в Алматы состоится расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Алматинской области. Мероприятие пройдет в рамках республиканской инициативы «Береке Fest», направленной на поддержку отечественных производителей, стабилизацию цен на продукты первой необходимости и формирование позитивных общественных настроений.
В течение двух дней горожане смогут приобрести свежие и качественные продукты напрямую от сельхозпроизводителей.
В ярмарке примут участие 12 районов и Конаев, которые представят более 50 наименований продукции, включая мясо-молочные, плодоовощные, колбасные изделия, муку, крупы, растительные и животные масла.
Общий объем представленной продукции составит около 350 тонн, из которых:
100 тонн приходится на мясную, 100 тонн — на плодоовощную, 50 тонн — на молочную, 100 тонн — на прочую продукцию.
Ярмарка будет работать 18 и 19 октября с 08:00 до 17:00 на ул. Казыбек би — от Абылай хана до Панфилова. «Береке Fest» объединяет регионы страны, создавая условия для укрепления продовольственной безопасности, развития местного производства и популяризации казахстанских товаров.