«Фирменный почерк нацистов»: Рогов прокомментировал удар ВСУ по военкорам РИА Новости

Рогов считает, что Киев охотится за журналистами, так как боится правды.
Удар Украины по военкорам Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу — это фирменный почерк нацистов и попытка заставить замолчать людей, которые сообщают правду. Об этом заявил член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов.
«Удар по журналистам — фирменный почерк нацистов и целенаправленная попытка боевиков (Владимира — прим. URA.RU) Зеленского заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду о происходящем на фронте», — сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что Киев боится, чтобы люди узнали правду, из-за чего и начали охотиться за журналистами.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара беспилотника ВСУ. Второй журналист, Юрий Войткевич, получил тяжелое ранение. Профессионализм Зуева отмечали ведомственными и государственными наградами. В марте корреспонденту объявили благодарность президента России Владимира Путина. В агентстве заявили, что это уже третий случай гибели сотрудника редакции «от рук киевского режима». Подробнее — в материале URA.RU.