«Фирменный почерк нацистов»: Рогов прокомментировал удар ВСУ по военкорам РИА Новости

Удар Украины по военкорам Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу — это фирменный почерк нацистов и попытка заставить замолчать людей, которые сообщают правду. Об этом заявил член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов считает, что Киев охотится за журналистами, так как боится правды.

«Удар по журналистам — фирменный почерк нацистов и целенаправленная попытка боевиков (Владимира — прим. URA.RU) Зеленского заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду о происходящем на фронте», — сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что Киев боится, чтобы люди узнали правду, из-за чего и начали охотиться за журналистами.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара беспилотника ВСУ. Второй журналист, Юрий Войткевич, получил тяжелое ранение. Профессионализм Зуева отмечали ведомственными и государственными наградами. В марте корреспонденту объявили благодарность президента России Владимира Путина. В агентстве заявили, что это уже третий случай гибели сотрудника редакции «от рук киевского режима». Подробнее — в материале URA.RU.