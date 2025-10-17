Мужчина в Малайзии убил беременную возлюбленную и вырезал ребенка из ее живота

Мухаммад Факрул Айман Саджали в султанате Селангор в Малайзии убил свою беременную возлюбленную Нур Анисах Абдул Вахаб и вырезал ребенка у нее из живота. Его приговорили к смертной казни. Об этом сообщает издание Mothership.
Уточняется, что он встретил ее на улице, ударил палкой по голове и оттащил к ближайшему канализационному коллектору. Там он убил девушку, которая была на 18 неделе беременности, вырезал плод из ее тела, облил тело бензином и поджег.
Адвокат убийцы утверждал, что Саджали заставили взять на себя ответственность за ребенка, который был не от него. При этом ДНК экспертиза подтвердила, что он не был отцом ребенка, передает издание.
