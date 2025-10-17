Мужчина в Малайзии убил беременную возлюбленную и вырезал ребенка из ее живота

Ранее на шоу «Мужское/Женское» беременная участница рассказала о постоянных избиениях со стороны своего сожителя, и всего через несколько дней после съемок он ее убил. При этом мужчина, присутствовавший на шоу, заявил, что она якобы заслужила такое отношение.