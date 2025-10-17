Сбежавший из России иноагент Макаревич* продолжает зарабатывать в России на вкладах

А не так давно фронтмен группы «Машина времени» решил устроить дегустацию вина собственного производства в Батуми. Билеты на мероприятие продавались за 250 лари (примерно 7,5 тысячи рублей). Однако гостей собралось немного. Крыша, где всё происходило, была полупустой. Поклонники подарили Макаревичу* три подсолнуха. Музыкант, судя по всему, расстроился, не стал общаться с гостями и ретировался.