Люди не справляются со стрессом и перенаселенностью городов

Кем вырастут эти люди? Будет как в Японии, наверное, или Китае, где на самом деле очень небольшой процент людей заняты интеллектуальным трудом, а остальные горожане живут на грани психологического коллапса. Я встречала версии, что в Китае хикикомори, то есть квартирных отшельников, например, гораздо больше в процентном соотношении, чем в Японии. Называют от 3,5% в целом в Китае до 8% в Шанхае — столько молодежи стабильно сообщают, что они стараются никогда не выходить из дома.