Аксенов: из-за беспилотников повреждены электроподстанции в Крыму

На территории Республики Крым в результате атаки беспилотников несколько электроподстанций получили повреждения. На данный момент идут восстановительные работы. ОРб этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов.

