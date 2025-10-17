Срочная новость На территории Республики Крым в результате атаки беспилотников несколько электроподстанций получили повреждения. На данный момент идут восстановительные работы. ОРб этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Аксенов: из-за беспилотников повреждены электроподстанции в Крыму
