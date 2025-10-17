Ричмонд
Венесуэла призвала ООН расследовать атаки США в Карибском море

Американцы нападают на венесуэльские суда.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэльское правительство обратилось с официальными письмами к генеральному секретарю Организации объединённых наций и Совету Безопасности с просьбой провести расследование инцидентов с участием вооружённых сил Соединённых Штатов в Карибском регионе. Об этом сообщил постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

По его словам, 14 октября 2025 года американцы совершили «новую серию внесудебных казней» в отношении гражданских лиц, находившихся на борту небольшого судна, которое стояло неподвижно в Карибском море в нескольких милях от побережья Венесуэлы.

Монкада заявил, что эта атака стала очередной главой в эскалации со стороны Вашингтона, совершенной с сентября против гражданских судов, следовавших через международные воды. По его словам, в результате атак погибли 27 человек.

«Некоторые из жертв были опознаны их родственниками, а также правительствами их стран в качестве граждан Колумбии и Республики Тринидад и Тобаго», — рассказал он.

Постпред категорически отверг заявления со стороны США о возможности проведения наземных операций, а также о санкционировании тайных операций Центрального разведывательного управления в Венесуэле.

«В Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в других регионах мира широко известно мрачное досье ЦРУ, которое проводит тайные операции для дестабилизации, саботажа, контрпартизанской борьбы, планирования государственных переворотов и убийств глав государств и правительств с целью установления политических систем, подчиненных интересам Белого дома», — подчеркнул Монкада.

Он также призвал Всемирную организацию признать угрозой миру в регионе сосредоточение ВС США, воинственную антивенесуэльскую риторику и тайные операции спецслужб США. Монкада подчеркнул необходимость выступить с заявлением со стороны Совбеза ООН о подтверждении принципа безоговорочного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Венесуэлы как основы для сохранения мира.

Накануне стало известно, что США нанесли очередной удар по судну в Карибском море. Сообщается, что оно якобы перевозило наркотические вещества.

Ранее издание The New York Times писало, что президент США Дональд Трамп дал разрешение ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле, направленные на свержение главы государства Николаса Мадуро.

