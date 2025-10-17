В КФУ предложили метод быстрой оценки проницаемости нефтегазоносных пород

Авторы статьи, по данным пресс-службы, показали, что для получения цифровых изображений структуры порового пространства можно использовать микротомографию с относительно низким пространственным разрешением (34−36 мкм). «На основе данных микротомографии физико-математическая модель формирует оценку локальной проницаемости на основе каждого изображения стека, которая затем используется для обучения алгоритма Swin Transformer — иерархической архитектуры глубокого обучения, изначально разработанной для анализа изображений с учетом локальных и глобальных признаков», — приводятся слова Кадырова.