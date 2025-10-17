Как работают в Крыму новые правила обращения с ТКО

«МУПам не дают поднимать тариф — есть некоторые ограничения, считается, что люди не должны много платить. И это с одной стороны правильно, но услугу бесплатно оказывать не могут оказывать, и не оказывают, хотя должны это делать. И для частного сектора муниципальное образование должно организовывать такие вещи. То есть для тех домов, которые не обсуживаются управляющими компаниями. Но у нас никто этим не занимается», — сказал Гаук.