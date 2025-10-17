В Ростовской области прокуратура запустила горячую линию по проблемам отопления

Прокуратура Ростовской области запустила специальную «горячую линию» для приема жалоб на нарушения законодательства, связанные с подготовкой и проведением отопительного периода. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Сообщения о проблемах с отоплением или возможных правонарушениях в этой сфере жители региона могут ежедневно передавать по телефону 8-(863)-210−55−99.
Кроме того, обратиться в надзорное ведомство можно через официальную интернет-приемную на сайте прокуратуры. Обращения будут приниматься по всем вопросам соблюдения прав граждан в ходе отопительного сезона.
