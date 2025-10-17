Ричмонд
В Ростовской области прокуратура запустила горячую линию по проблемам отопления

В Ростовской области открыли «горячую линию» по вопросам отопительного сезона.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области запустила специальную «горячую линию» для приема жалоб на нарушения законодательства, связанные с подготовкой и проведением отопительного периода. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Сообщения о проблемах с отоплением или возможных правонарушениях в этой сфере жители региона могут ежедневно передавать по телефону 8-(863)-210−55−99.

Кроме того, обратиться в надзорное ведомство можно через официальную интернет-приемную на сайте прокуратуры. Обращения будут приниматься по всем вопросам соблюдения прав граждан в ходе отопительного сезона.

