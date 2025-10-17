Макаревич* с начала СВО заработал в РФ около 5 миллионов с банковских вкладов

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* смог заработать на процентах от банковских вкладов в России около пяти миллионов рублей с начала специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в Telegram-канале Shot.
71-летний музыкант получил 4 854 402 рубля, начиная с 2022 года. Кроме того, певцу продолжает поступать пенсия в России — ежемесячно почти 90 тысяч рублей.
В сумму выплат входят: 41 955 рублей — за народного артиста РФ, а также 29 119 рублей — за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, уточнили в публикации.
Недавно руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил лишить гражданства России Макаревича* за то, что он назвал народную артистку СССР Александру Пахмутову «не очень хорошим композитором».
Лидер «Машины времени» среди прочего пообещал, что после окончания конфликта на Украине выйдет на сцену в Киеве. При этом, по его словам, перед россиянами он выступать не хочет и не планирует.
*Признан иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.