В Хакасии главу завода осудили на 3,5 года за неуплату налогов

Отмечается, что для уклонения от уплаты налогов осужденный создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков. Кроме того, чтобы придать правомерный вид владения, и распоряжения деньгами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, осужденный в период с февраля 2017 по декабрь 2019 года организовал систематическое зачисление денежных средств в общей сумме более 650 миллионов рублей на расчетные счета завода. В дальнейшем они расходовались на его финансово-хозяйственную деятельность.